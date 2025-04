Un polo spaziale made in Como. D-Orbit ha acquisito Planetek: opera nel software di missione

FINO MORNASCOUn polo dello spazio Made in Como che vale oltre 500 addetti e 45 milioni di euro di ricavi quello creato da D-Orbit, start-up nata nel 2011 e ormai leader nella logistica spaziale e nel trasporto orbitale, grazie all’acquisizione del 100% delle quote di Planetek Group specializzata nell’analisi geospaziale e nella creazione di software di missione. "Unendo i nostri punti di forza - spiega Luca Rossettini, ad di D-Orbit - non solo espandiamo la nostra portata tecnologica, ma rafforziamo anche il nostro impegno a rendere lo spazio più accessibile e sostenibile per migliorare la vita sulla Terra". L’azienda pugliese porta in dote la sua vasta esperienza nel campo dell’osservazione della Terra e permetterà a D-Orbit di sviluppare e implementare soluzioni all’avanguardia per l’elaborazione e l’analisi dei dati direttamente nello spazio. La sigla dell’accordo è avvenuta nel corso di un evento al Mimit, alla presenza del ministro Adolfo Urso. D-Orbit opera a livello globale, con uffici in Italia, Portogallo, Regno Unito, Grecia e Stati Uniti, mentre Planetek estende il suo raggio d’azione con due società spin-off, Gap srl e Geo-K srl, e la sua consolidata filiale in Grecia, Planetek Hellas. La fusione odierna poggia su una stretta partnership tra le due aziende che hanno già collaborato a diverse iniziative, tra cui la recente prima missione di Al-eXpress, una tecnologia innovativa che sfrutta l’intelligenza artificiale e la blockchain per migliorare la reattività dei satelliti e consentire la trasmissione di analisi a bassa latenza. L’adozione di IA in orbita permette ai satelliti di prendere decisioni in autonomia, come l’identificazione dei dati utili o la regolazione delle operazioni in tempo reale, senza attendere istruzioni dalla Terra. Il plauso da Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. R.C.