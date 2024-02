Un pedaggio che non piace

Pedaggio della Corda Molle: si lavora per esonerare i residenti. Lo hanno fatto sapere il presidente della Provincia di Brescia, Emanuele Moraschini, e il Consigliere delegato alla Viabilità, Paolo Fontana, che sono intervenuti rispetto all’introduzione del pedaggio sull’infrastruttura che, a fine lavori, diventerà un raccordo autostradale che completerà l’interconnessione tra A4, A21 e Brebemi. La notizia ha creato fermento tra i sindaci, preoccupati per i costi che peserebbero su chi usa la strada ogni giorno per lavoro. "È in corso un tavolo istituzionale - ha dichiarato Moraschini - che coinvolge la società e i sindaci del territorio. La Provincia si fa carico delle istanze che giungono dal territorio e, se necessario, contatterà il ministero competente per sottoporre il problema".