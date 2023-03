Un palco sul lago Cernobbio rilancia la sfida e scippa gli eventi a Como

di Roberto Canali

CERNOBBIO

Dopo le 200mila visite del Natale targato Città dei Balocchi Villa Erba si conferma per tutti anche nel 2023 con una stagione ricca di eventi e il ritorno dei grandi concerti. Un intero anno di eventi, aperti a tutta la cittadinanza, che spazieranno dall’arte in senso ampio alla musica, con spettacoli diffusi nel territorio di Cernobbio, dalla Villa Antica a Villa Bernasconi, dal parco secolare all’ex Galoppatoio. "Sono molto felice e gratificato nel veder realizzato questo progetto nato con l’obbiettivo di aprire Villa Erba alla collettività e di far conoscere la sua identità rafforzandone la reputazione tramite l’eccezionale veicolo della cultura – sottolinea Filippo Arcioni, presidente di Villa Erba Spa - È un palinsesto ampio, vario ed inclusivo, ma soprattutto rivolto ai giovani che finalmente avranno, nel nostro territorio, un luogo ideale ad ospitare i loro eventi nell’ex-Galoppatoio che si ridesta dopo anni di sonno e di indifferenza. Tutto questo si è potuto realizzare grazie alla forte intesa con il Comune di Cernobbio, il Teatro Sociale AsLiCo e MyNina". Una kermesse lunga dodici mesi fortemente voluta dal sindaco Matteo Monti. "Abbiamo voluto creare un unico cartellone di appuntamenti in grado di coinvolgere diversi tipi di pubblico, con uno sguardo ampio", sottolinea. La prima giornata in calendario, in collaborazione con il Teatro Sociale di Como AsLiCo, si terrà sabato 25 marzo con il secondo appuntamento del format "Le 4 Stagioni di Villa Erba" dal titolo "Energia a colori", dedicata alla primavera e che vedrà alternarsi numerosi eventi dal mattino fino alla fino a mezzanotte, con musica, djset e performance con giochi di fuoco. Un angolo di Città dei Balocchi chiuderà la giornata con due spettacoli dal titolo "I colori del cielo": lo skyline della città di Cernobbio farà da sfondo ad uno show di cento droni luminosi che danzeranno nel cielo creando scenografie spettacolari ed emozionanti a tempo di musica, sulle note de "Le quattro stagioni" di Antonio Vivaldi.

La giornata di primavera si completa con il programma "Fuori Villa" con la visita alla mostra "Plinio. Effetto Serra. Artwork by Vanni Cuoghi" ospitata a Villa Bernasconi e curata da Aldo Premoli. Se la primavera proseguirà con concerti di musica classica ed eventi nel parco della villa l’estate sarà connotata da tre festival: Lago di Comics dedicato al mondo dei fumetti e al cosplay, LaVilla Music&Arts Festival e Lake Sound Park. Nell’area dell’Ex Galoppatoio il 20 luglio sono attesi Fiorella Mannoia e Danilo Rea per una data della loro tournée "Luce", il 9 settembre sarà la volta di Piero Pelù e la sua band Bandidos.