Un omaggio ad Antonio Spallino. Amato sindaco e grande del fioretto

Un omaggio a uno dei sindaci più amati e apprezzati in città quello in programma martedì, alle 18, nella Sala Bianca del Teatro Sociale, dove il Panathlon Club Como e Comense Scherma invitano all’incontro "Spallino un Secolo", in ricordo dei 100 anni dalla nascita di Antonio Spallino (foto), ricordato oltre che nel ruolo di primo cittadino (guidò la città dal 1970 al 1985) anche per i suoi meriti sportivi. Antonio Spallino infatti da atleta è stato vincitore di una medaglia d’oro nel fioretto a squadre a Melbourne nelle Olimpiadi del 1956 con Luigi Carpaneda, Manlio Di Rosa, Giancarlo Bergamini, Edoardo Mangiarotti e Vittorio Lucarelli.

Nel corso della serata interverranno il sindaco Alessandro Rapinese, l’ex sindaco Sergio Simone, il compagno di squadra Pietro Pizzala, lo scrittore Claudio Pecci e Franco Spallino in rappresentanza della famiglia.