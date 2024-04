Un fondo per restaurare la chiesetta

Un fondo per restaurare e completare la chiesetta al Pian delle Betulle, a monte di Margno. L’hanno istituito gli alpini dell’Ana di Lecco, guidati dal presidente Emiliano Invernizzi, con i responsabili della Fondazione comunitaria del Lecchese presiedute da Maria Grazia Nasazzi. Per le penne nere, la chiesetta al Pian delle Betulle non è una delle tante chiesette di montagna. È la chiesetta degli alpini. L’hanno infatti costruita alcuni reduci del glorioso Battaglione Morbegno sopravvissuti alla campagna di Albania per onorare un voto fatto nel 1941. Il luogo di culto è stato consacrato nel 1959 dall’allora arcivescovo di Milano Giovanni Battista Montini, divenuto poi papa Paolo VI. La chiesetta assomiglia ad una tenda, come quelle da campo degli alpini appunto. Al suo interno vengono ogni anno murate nel cemento delle marmette con inciso i nomi di tanti reduci morbegnini scomparsi, per onorarne il ricordo. È custodita anche un’icona portata a casa da un reduce della campagna di Russia. Grazie ai soldi raccolti la chiesetta verrà ampliata e completata. Verrà estesa l’area dedicata alle targhe commemorative, che saranno collocate con nuovi supporti in legno sul muro sacro retrostante l’edificio e si procederà al rifacimento del sagrato. Il costo è stimato in circa 150mila euro. Per contribuire è possibile effettuare un bonifico bancario all’Iban IT87B0851522900000000501306 con causale "Chiesetta Alpini Betulle". Le donazioni sono deducibili. D.D.S.