Un esempio di solidarietà In piedi grazie ai colleghi

LA VALLETTA BRIANZA (Lecco)

Ricominciare tutto da capo per ricostruire una vita, anzi 2 di lavoro andate in fumo, non è facile. Rosy e Simone non sono soli: i colleghi, che sulle piazze dei mercati della zona sono concorrenti, li stanno aiutando a rialzarsi, dopo che un incendio ha distrutto il loro furgone, la rimessa, il magazzino. Rosy e Simone Panzeri sono due commercianti ambulanti, sorella e fratello de La Valletta Brianza, 53 anni lei, 56 lui. Vendono caramelle e dolci ai mercati e alle fiere della Brianza e in Valchiavenna. Hanno ereditato l’attività, che svolgono da quando erano bambini, dal papà Pierino, ora 85enne. Nella notte tra domenica e lunedì un rogo ha devastato quanto i genitori prima e poi loro hanno realizzato con tanti sacrifici, levatacce all’alba, migliaia di km percorsi, ore trascorse a servire clienti col sole, la pioggia, la neve. Il grande furgone Iveco Daily attrezzato è stato distrutto dalle fiamme con tutto quanto c’era a bordo, come il box in cui era posteggiato e tutte le scorte dei prodotti. "Non è rimasto quasi nulla, il fuoco ha danneggiato pure la soletta della casa inagibile", racconta Rosy. Lei e Simone volevano mollare. Papà ha convinto i figli a non mlare, mentre i colleghi ambulanti, perfino chi vende dolciumi come loro, senza chiedere nulla, hanno avviato una raccolta fondi per permettere loro di ripartire. "Non volevano accettare – confida Rosy -. Ci vergognavamo". Invece è solidarietà. "Non ce lo aspettavamo, ci riempie il cuore il sostegno di tanti colleghi", prosegue Rosy. Presto torneranno a vendere al mercato, forse già sabato a Chiavenna.

Daniele De Salvo