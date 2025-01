Ultime visite al presepe meccanico

Si potrà visitare fino a domenica il grande presepe meccanico allestito a Villa Ceriani dagli Artigiani di Crevenna. Il presepe è meccanico è nato nel 2003 e ogni anno l’associazione presieduta da Angelo Garofoli l’ha arricchito aggiungendo nuovi quadri scenici e la raffigurazione dei mestieri tipici della Brianza dei primi 900. Anche quest’anno sono stati migliaia di visitatori arrivati in città da tutta la Lombardia. Non si tratta dell’unica rappresentazione della Natività in mostra, nel parco della villa è stata infatti allestita una grande capanna alta sei metri realizzata sotto il faggio secolare.