Uccisa dal pirata della strada. In centinaia salutano Noemi sulle note di Vasco Rossi

In centinaia al funerale di Noemi Fiordilino, e non poteva essere diverso. La straziante morte della studentessa ventenne di Scienza della Mediazione, avvenuta nella notte tra venerdì e sabato a Lurago Marinone, ha suscitato un’onda di commozione e di indignazione mista a rabbia, che ieri si è tradotta nel gesto di vicinanza alla famiglia, al fidanzato e agli amici, di tantissime persone, che si sono riunite nella chiesa di Vertemate. Una cerimonia sentita, in cui è stata ricordata la vita pronta a riempirsi di progetti, spezzata da un pirata della strada. Le note di Vasco Rossi con "Vivere" hanno accompagnato la fine della cerimonia, assieme ai palloncini rosa e a un rap scritto apposta per lei: "Noemi, il tuo nome è nel vento". Ma nel frattempo anche la comunità accademica, "incredula" per quanto accaduto, ha voluto esprimere la vicinanza al dolore causato da questa morte, attraverso le parole della rettrice dell’Università dell’Insubria, Maria Pierro, che ha ricordato il verso del poeta Fernando Pessoa, scelto dai genitori di Noemi per rappresentare il dolore che stanno vivendo: "La morte è la curva della strada, morire è solo non essere visto. Se ascolto, sento i tuoi passi esistere come io esisto". Noemi aveva quasi 21 anni, ricorda l’Università, "aveva frequentato il Liceo Giovio e, amante delle lingue straniere, aveva deciso di proseguire". Una morte per la quale si trova al Bassone il suo investitore, Vincenzo Crudo, 32 anni di Fenegrò, che in piena notte era alla guida con un tasso alcolemico di 1.50, con un piede ingessato e senza patente: ha travolto Noemi senza fermarsi, mentre lei stava soccorrendo un coniglietto ferito. Paola Pioppi