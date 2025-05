Il maltempo ha fatto fermare le ricerche di Tobias Karel Servaas (nella foto), il turista olandese disperso da lunedì sulle montagne sopra il lago di Como. Il trentunenne era uscito per un’escursione e non ha fatto rientro a Livo (Co), dove alloggiava insieme alla famiglia. La moglie ha dato l’allarme martedì mattina e da allora le ricerche sono proseguite tutti i giorni, nelle ore di luce.