Turista di 18 anni denuncia: “Violentata per due ore sul lungolago a Como”

Como, 11 luglio 2023 – E’ finita con una violenza sessuale la vacanza di una turista austriaca di 18 anni sul lago di Como. La giovane ha denunciato di essere stata violentata la notte tra domenica e lunedì nella zona del lungolago. La denuncia della ragazza, secondo quanto si apprende, sarebbe stata “presa molto sul serio” dagli investigatori dalla Questura. Ma veniamo alla ricostruzione della vittima.

Domenica sera la giovane turista austriaca e un'amica che si trova in vacanza con lei, sono uscite per una passeggiata sul lungolago e hanno trascorso la serata in un locale cittadino, dove avrebbero incontrato la persona che poi avrebbe violentato la 18enne. Mentre l'amica sarebbe rientrata nella stanza prima, la vittima di violenza si è attardata fino all'orario di chiusura del locale. Poi sarebbe rimasta in balìa del suo aguzzino per due ore.

Quando è rientrata nella stanza del bed & breakfast dove alloggia con un'amica, la 18enne era visibilmente sconvolta. Ha raccontato tutto all’amica e, intorno alle 4.45 della notte, è arrivata la chiamata al numero unico di emergenza 112. All'operatore è stato subito detto che una ragazza aveva subito un'aggressione a sfondo sessuale. Un'ambulanza della Croce Rossa ha così raggiunto la stanza dove si trovava la turista e l'ha portata al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna. Qui la 18enne è stata visitata e nonostante fosse ancora sotto choc ha cercato di raccontare quanto le era accaduto, fornendo una versione dei fatti giudicata dagli inquirenti “assolutamente credibile”. Dopo essere stata dimessa dall'ospedale, ieri la ragazza è rimasta a lungo negli uffici della polizia con l'assistenza di personale specializzato nell'aiuto psicologico delle donne vittime di violenza.

La Procura di Como ha incaricato la sezione soggetti deboli della Questura a indagare sulla vicenda per identificare l’autore della violenza. In particolare sono al vaglio anche le telecamere della zona, mentre si cercano eventuali testimoni che hanno visto i due giovani assieme quella notte.