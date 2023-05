Turate, false fatture: sequestrati beni a un imprenditore

Como, 31 maggio 2023 – Arrestato e condannato per aver emesso una serie di fatture false

La Guardia di Finanza inoltre ha confiscato su ordine del tribunale di Como beni per un valore di oltre 115mila euro, nei confronti dell'amministratore di una società di Turate, operativa nel settore dell'installazione di macchine ed apparecchiature industriali. All’uomo è stato condannato a un anno e 8 mesi di reclusione. Alla condanna si aggiunge l'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese e l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione per un anno. L’accusa è di aver emesso fatture per operazioni inesistenti.

Le indagini partite da una verifica fiscale avevano fatto emergere responsabilità penali dell'imprenditore, per aver annotato e riportato in dichiarazione costi inesistenti per centinaia di migliaia di euro.

La Procura della Repubblica, ritenendo sussistenti gli elementi di prova raccolti, aveva poi chiesto il rinvio a giudizio l'imprenditore. Il tribunale ha disposto la confisca definitiva anche di tutti i beni mobili ed immobili intestati o riconducibili al condannato, fino a concorrenza del profitto del reato. Nei giorni scorsi, pertanto, i Finanzieri di Olgiate Comasco hanno proceduto all'esecuzione del dispositivo di condanna e alla confisca di un immobile per un valore complessivo stimato pari a 115 mila euro circa.