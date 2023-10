Como, arresto per aver truffato una donna di 89 anni: ha usato il trucco della raccomandata

Como, 5 ottobre 2023 – Si è intrufolato in casa di una donna di 89 anni, in centro a Como, spacciandosi per un postino che doveva consegnare una raccomandata dietro pagamento. La vittima, già contattata da una telefonata, aveva preparato denaro contante e monili, che il truffatore un uomo di 29 anni residente a Napoli, ieri ha regolarmente riscosso.

Una pattuglia della Squadra Mobile lo ha però notato uscire dal portone di una palazzina di via Brambilla, con il volto coperto da una mascherina chirurgica, e ha proceduto a un controllo, Trovando così la refurtiva in un borsello, oltre a una tessera bancomat che ha subito consentito di risalire all’anziana vittima.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di truffa aggravata, processato per direttissimo e portato in carcere al Bassone in attesa del rinvio del processo. Nel frattempo la donna ha riottenuto tutti i beni che le erano stati sottratti, e che ha subito riconosciuto.