Como, truffa un’anziana di 97 anni e le ruba denaro e gioielli: arrestato in flagranza di reato

Como, 3 maggio 2024 – È stato sorpreso in flagranza di reato mentre usciva dall’abitazione di una donna di 97 anni appena truffata. La Squadra Mobile ha arrestato ieri pomeriggio un ventiquattrenne di Napoli, incensurato, bloccato mentre usciva da un palazzo di via Dante. In una busta aveva il denaro e i gioielli appena trafugati.

L’arresto è avvenuto durante un servizio finalizzato al contrasto dei reati di questo genere: i poliziotti hanno notato il giovane mentre usciva di corsa dal palazzo, ma con atteggiamento sospettoso, tenendo in mano una busta. Tutto il bottino è stato recuperato e restituito, il ventiquattrenne processato questa mattina per direttissimo.