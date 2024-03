Como, 60enne trovato morto in casa: il cadavere era lì da tempo

Como – Il corpo, ormai senza vita da tempo, di un uomo di 60 anni, è stato trovato all’interno della sua abitazione, un appartamento di via Brambilla 53 a Como.

La polizia locale, intervenuta con i vigili del fuoco per consentire l’apertura della porta, è stata chiamata dai vicini di casa, che da qualche tempo non vedevano l’uomo, e che avevano iniziato a sentire cattivi odori provenire dall’abitazione, una casa del Comune. Il sessantenne, di origine marocchina, era adagiato sul letto, già in stato di decomposizione.

La porta era regolarmente chiusa, la casa in ordine, e la prima impressione è che l’uomo possa essere stato colpito da un malore nel sonno. Il magistrato di turno della Procura di Como, ha disposto il trasporto della salma in ospedale in attesa di essere sottoposta ad autopsia per stabilire le cause e il periodo del decesso, ma saranno svolti anche accertamenti per essere certi della sua identità, per dare completezza a ogni aspetto.