Trenta motoscafi distrutti dal rogo Colpa di un cortocircuito

Almeno trenta motoscafi distrutti e danni per milioni di euro. Questo il bilancio di un incendio divampato la notte scorsa nello storico cantiere nautico Feltrinelli di Gargnano, sulla sponda bresciana del lago di Garda. "Praticamente distrutte una trentina di imbarcazioni, motoscafi anche di gran valore come i Frausher" spiegano i titolari che sono stati i primi ad intervenire. Il rogo sarebbe divampato a causa di un cortocircuito di un motoscafo. Il rogo è scoppiato attorno alle 3. Le fiamme sono divampate all’interno del seminterrato del cantiere, dove erano stipate diverse decine di imbarcazioni. Il fumo ha fatto scattare l’allarme antincendio, e sul posto si sono dirette in pochi minuti tre squadre di vigili del fuoco.