Trenord, treno guasto alla stazione di Rovellasca: disagi tra Saronno e Fino Mornasco

Rovellasca (Como), 15 settembre 2023 – Un treno di Trenord fermo alla stazione di Rovellasca Manera a causa di un guasto, da questa mattina sta causando gravi disagi sulla linea verso Milano.

Il convoglio si è bloccato alle 9, impedendogli di proseguire il viaggio, ma per la sua rimozione è necessario un intervento tecnico complesso che al momento – come annuncia Trenord - non è ancora terminato. Precisando che i treni circolano regolarmente nelle tratte da Milano Cadorna a Saronno e da Fino Mornasco a Como Lago e viceversa, limitando l’interruzione al tratto Saronno-Fino Mornasco nelle due direzioni, è stato attivato un servizio spola sostitutivo con autobus, incluse fermate intermedie.