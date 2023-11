Tremezzina, Villa Carlotta chiude la stagione 2023 con numeri in rialzo: una stagione turistica d'oro

Tremezzina, 14 novembre 2023 - Con oltre 242mila visitatori raggiunti alla data del 5 novembre, ultimo giorno di apertura della biglietteria, la stagione 2023 di Villa Carlotta chiude con numeri in netto rialzo che la rendono in assoluto la migliore di sempre.

Per quanto riguarda la composizione del pubblico, cresce la provenienza italiana, che sfiora il 50 per cento del totale. Fra gli stranieri, i più affezionati a Villa Carlotta si confermano i francesi, seguiti da turisti provenienti da Stati Uniti e Germania.

Interessanti anche i dati sulla presenza di gruppi: sono stati il 22 per cento, pari a 1461 gruppi per un totale di quasi 54mila visitatori, mentre le famiglie sono state 10mila per un totale di 36mila persone.

Le scuole hanno visitato la villa e il parco botanico con 127 classi per un totale di 5638 studenti, a cui si aggiungono gli ingressi individuali che hanno raggiunto il 60 per cento del pubblico totale.

Numeri che confermano la posizione di rilievo di Villa Carlotta come una delle mete turistiche italiane più amate, tappa irrinunciabile per chi visita il territorio lariano. Tra le novità di più apprezzate dal pubblico, c’è sicuramente “1884 - Vita in Villa. Viaggio nel tempo alla scoperta dei sotterranei”, lo spazio multimediale che racconta la vita quotidiana della Villa, le abitudini e le dinamiche di l’ha abitata fino al 1921. E’ una superficie di circa 200 metri quadrati, composta da otto ambienti, con installazioni che guidano il visitatore in un percorso nel tempo attraverso reperti, oggetti e personaggi che animano le diverse stanze: l’ingresso, il disimpegno, la scala della villa, la cucina e la lavanderia