Tremezzina, incidente con il parapendio: precipita e muore uomo di 57 anni

Tremezzina (Como), 7 giugno 2023 – Un uomo di 57 anni è morto mercoledì pomeriggio, in conseguenza di un incidente avuto mentre stava sorvolando in parapendio la zona boschiva sopra Tremezzina.

L’intervento è avvenuto alle 16.30 nella zona del Monte Galbiga: sul posto è stato inviato l’elisoccorso di Milano di Areu e i tecnici del Cnsas Lombardo, Stazione Lario Occidentale della XIX Delegazione Lariana; sono intervenuti anche i Carabinieri di Menaggio.

Una squadra del Cnsas è salita con i mezzi fuoristrada fino al rifugio Vanini, un’altra era pronta a partire in base, nella piazzola di Menaggio, a supporto delle operazioni.

L’uomo, il cui recupero è stato particolarmente complesso, è stato trasportato in ospedale con l’elicottero in codice rosso, ed è morto dopo l’arrivo in pronto soccorso. Sarà ora disposta autopsia per stabilire se l'incidente sia stato preceduto da un malore.