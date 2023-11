Tragico scontro fra due auto. Muore anziano

DIZZASCO

Uno scontro frontale tra due auto, avvenuto ieri mattina, le cui conseguenze inizialmente non avevano destato particolari preoccupazioni. Ma nel pomeriggio, le condizioni di una delle persone coinvolte sono drammaticamente peggiorate. Alfredo Maglia, 85 anni di Colonno, è morto all’ospedale Sant’Anna. L’urto tra i due veicoli è avvenuto alle 9.15 a Dizzasco, sulla provinciale in frazione Muronico, all’angolo con via dei Fiori. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Centro Valle Intelvi, la Fiat 500 Abarth guidata da un ventottenne di Porlezza, diretta verso Argegno, avrebbe perso il controllo, andando a scontrarsi frontalmente con la Panda guidata dalla figlia della vittima, una donna di 52 anni residente a Sala Comacina. Con lei, oltre al padre, viaggiava anche le madre, 79 anni. Le due auto si sono completamente distrutte nella parte anteriore. Nell’urto tra i due veicoli, sono rimasti tutti feriti. In posto, assieme ai carabinieri, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Menaggio e San Fedele, assieme a diverse ambulanze del 118, che hanno trasportato in ospedale i due coniugi in codice giallo, la moglie a Gravedona e il marito a San Fermo, dove ha smesso di vivere nel tardo pomeriggio.

Gravi anche le condizioni della figlia, trasportata in elisoccorso all’ospedale di Varese, dove è stata ricoverata in Terapia Intensiva con prognosi riservata. A Menaggio, in codice verde, è invece finito il conducente della Fiat. La strada ieri mattina è rimasta momentaneamente chiusa, mentre i carabinieri hanno fatto i rilievi.

Pa.Pi.