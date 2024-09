Tragico schianto sulla A9. Autotrasportatore muore contro un camion

Con il suo furgone, si è infilato sotto un camion, in un urto che gli è costato la vita. Oriano Boccalini, autotrasportatore di 63 anni residente a Cortemaggiore, in provincia di Piacenza, ieri pomeriggio verso le 15.30 era alla guida di un furgone che viaggiava sulla A9, in direzione Nord, nel tratto tra Lomazzo e Fino Mornasco. L’urto con il tir che lo precedeva è avvenuto all’altezza del chilometro 28, già in territorio di Fino Mornasco, quando il furgone è finito completamente contro il mezzo pesante, incastrandosi. Boccalini è rimasto bloccato nell’abitacolo e solo l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati dal comando provinciale di Como, ha consentiti ai soccorritori e al personale medico del 118 di liberarlo e iniziare a prestare le prime cure.

L’uomo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna, a San Fermo della Battaglia, dove è arrivato circa un’ora dopo, verso le 16.30, ma in condizioni già tragiche. È stato sottoposto a cure intensive, proseguendo le manovre che i medici avevano tentato durante il trasporto, ma invano. Nel tardo pomeriggio è stato dichiarato il decesso. La polizia stradale di Como, che ha svolto i rilievi, ha quindi cercato di rintracciare i parenti nel Piacentino, mentre gli agenti procedevano per capire come fosse avvenuto lo scontro.

I due mezzi procedevano nella stessa direzione, verso la Svizzera, quando il furgone ha violentemente urtato il tir, guidato da un autista ucraino di 58 anni, finito a sua volta contro il guard rail. Anche per lui è intervenuta un’ambulanza e i soccorritori si sono accertati delle sue condizioni, ma non ha avuto bisogno di ulteriori cure o di trasporto in ospedale. Nel frattempo la stradale, che ha gestito il traffico mentre i mezzi di soccorso arrivavano e lavoravano per assistere il ferito, è riuscita a evitare il blocco dell’autostrada, lasciando scorrere il traffico che, seppure rallentato, non ha creato particolari ingorghi. Ora, in attesa del completamento dei rilievi, spetterà al magistrato di turno della Procura di Como valutare la necessità di ulteriori accertamenti.

Paola Pioppi