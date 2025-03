Tragico schianto. Eseguite le autopsie

Il medico legale incaricato dal sostituto procuratore di Como Antonio Nalesso, ha svolto le autopsie sui corpi di Ivan Mezzera, 43 anni di Bellano, e Mattia Mazzina, 42 anni di Colico, morti nell’incidente avvenuto sabato notte all’interno della galleria di Pusiano. La causa del decesso è evidente, conseguenza del tragico scontro frontale con un pick-up guidato da Andrea Valsecchi, trentunenne di Pusiano volontario di Lariosoccorso. I quesiti a cui dovrà rispondere il patologo legale, riguardano una serie di ulteriori aspetti, come il tipo di conseguenze prodotte dall’urto, oltre a esami tossicologici che vengono svolti di routine, a prescindere dalla responsabilità nel causare l’evento. La prima ricostruzione dei carabinieri ha ipotizzato che il pick-up abbia sbandato invadendo la corsia opposta, dapprima strisciando contro la fiancata di un’auto e poi colpendo in pieno quella sulla quale viaggiavano le due vittime. Già oggi, la Procura potrebbe rilasciare il nullaosta per i funerali. Pa.Pi.