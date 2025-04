Tradito dai consiglieri. Ora Aceti ci riprova

Costretto a lasciare la poltrona il 25 gennaio, dopo le dimissioni di quattro consiglieri di maggioranza, Tiziano Aceti corre di nuovo da sindaco. Con la civica “Rinnoviamo Asso La Vallategna“ il 25 e 26 maggio si sottoporrà al giudizio dei concittadini che gli hanno dato fiducia due volte. "Con un approccio partecipativo e concreto, vogliamo valorizzare le risorse del paese, migliorare i servizi e intercettare bandi e risorse per crescere senza gravare sulle tasche dei cittadini – spiega – Proseguiremo con impegno la ricerca di nuovi parcheggi principalmente in centro storico e a Pagnano, dove è già stata acquistata l’area; l’acquisizione del Castello medioevale da parte del Comune; la riapertura del bocciodromo con una gestione qualificata".

A sfidarlo Mirko Donadini Pina, ex assessore al Bilancio proprio con Aceti, che si dimise con tre colleghi decretando la fine anticipata del mandato. "Abbiamo costruito un progetto a lungo termine con volti nuovi e persone di solida esperienza – spiega Donadini, che si presenta per la lista “Siamo Asso“ – Vogliamo riportare trasparenza, dialogo e una presenza autentica sul territorio. Asso ha bisogno di attenzione, non di apparenza. Noi pronti a metterci la faccia".

R.C.