“Torno in jazz“ note tra fiori e natura

In occasione di “Torno in jazz“, fioriscono note e natura. Giovedì 12 giugno alle 17, "Erbe e fiori spontanei del Lario", un incontro con Gabriele Piazza del Gruppo botanofilo comense, sulle specie di vegetazione spontanea del territorio lariano. Venerdì 13 giugno alle 19, in anteprima concerto con Roberto Papis, direttore della Banda di Torno, e il suo Torno Jazz Lake Trio, in un viaggio che attraversa l’evoluzione della musica jazz. Domenica 15 giugno alle 12, "Il piacere della musica": pianoforte e oboe con gli allievi di Adriana Mascoli, Fabio Bianchi e Luca Avanzi.