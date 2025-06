Vende un motore, truffato per 1.500 euro

La risposta a un annuncio per la vendita di un motore e la truffa, da 1500 euro. La vittima è il legale rappresentante di una società di rivendita auto di Senna Comasco, che nelle scorse settimane ha pubblicato sul sito Subito.it la proposta di vendita di un motore. È stato quindi contattato da un acquirente che, una volta perfezionato l’accordo, grazie a un serie di raggiri ben orchestrati, è riuscito a convincerlo a effettuare un versamento di 1500 euro, che sarebbe stato propedeutico a garantire l’incasso della vendita. Ma così non è stato. Subito dopo, i contatti con l’acquirente sono cessati, e il gito di recupero del denaro non ha potuto essere portato a termine. I carabinieri di Albate, che hanno ricevuto la denuncia, sono risaliti ai due truffatori a cui è risultato riconducibile il conto corrente su cui era confluito il pagamento: un uomo di 58 anni di Trinitapoli, provincia di Barletta, e il complice di 44 anni di Canosa di Puglia, provincia di Bari, che dovranno rispondere di truffa in concorso.