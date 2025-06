Ha rubato un portafogli all’interno di un’officina meccanica di via Druso, in zona Canturina a Como, dal quale si è intascato 200 euro e una carta di credito, che poco dopo, la mattina dell’8 aprile, ha utilizzato per pagare un pacchetto di sigarette da 6,50 euro. I carabinieri di Albate hanno rintracciato e denunciato il responsabile: un pensionato di 61 anni di Como.