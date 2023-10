Tornano i movieri sulla Regina, dopo l’ok del Tar ai mezzi pesanti

Nonostante il lago di Como sia stato incoronato anche nel corso dell’ultima estate come una delle mete più ambite la viabilità continua a confermarsi il suo tallone di Achille e la recente ordinanza del Tar, che ha "smontato" i provvedimenti di Anas per la Statale Regina, ha dato il colpo di grazia al sistema che aveva dimostrato di reggere nel corso dell’estate. L’ultimo fine settimana con gli autobus liberi di muoversi verso Menaggio e verso Como sono tornate le code nelle strettoie di Tremezzina e per questo sindaci, prefetto e responsabili di Anas si sono dati appuntamento ieri per trovare nuove soluzioni. Con gli alberghi e i resort ancora pieni l’unico modo di evitare le code, almeno nel corso del fine settimana, sarà quello di far ricorso ai movieri la cui presenza, prevista fino al prossimo 4 novembre, potrebbe venire prolungata. Anche in questo modo però i disagi non mancheranno nel corso della settimana, anche per i lavori a Colonno per la realizzazione della Variante della Tremezzina che proseguiranno almeno fino a dicembre. R.C.