Topi d’appartamento non trovano nulla e devastano la casa

I padroni di casa sono ancora in vacanza, ma un vicino si è accorto che la loro abitazione è stata “visitata“ dai ladri e ha chiamato i carabinieri. I militari della Compagnia di Pavia sono intervenuti in via Moruzzi, accertando l’effrazione della porta finestra della cucina per introdursi nell’abitazione. L’incursione è stata scoperta domenica ed è avvenuta nella nottata o nel pomeriggio precedente. I ladri hanno lasciato la casa a soqquadro, con danni per gli arredi rovesciati. Ma non avrebbero portato via nulla. I padroni di casa, contattati dai carabinieri, hanno confermato di non aver lasciato nell’abitazione vuota nulla di prezioso da rubare, ma quando torneranno potranno controllare meglio e integrare eventualmente la denuncia.