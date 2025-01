Tina Modotti. Monologo al San Teodoro

Uno spettacolo ispirato alla vita di Tina Modotti, la celebre fotografa e militante nata a Udine nel 1896, quello che segnerà il debutto al Teatro San Teodoro venerdì alle 21 di Arianna Paolini. Un monologo “Per sempre Tina“ che racconta storia del Novecento. Ogni passaggio della sua esistenza conduce chi ascolta in scenari di una vitalità fuori dal comune: la fame e la povertà dei quartieri operai di Udine, San Francisco, Little Italy e il teatro, Hollywood e il cinema muto agli esordi. Poi la militanza nel partito comunista, l’esilio a Berlino, Mosca, la Guerra Civile in Spagna, il ritorno in Messico fino alla morte in povertà.