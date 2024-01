Como, tentano di rapinare un passante in piazza San Rocco: denunciati due giovani

Como, 3 gennaio 2024 – L’episodio è avvenuto in piazza San Rocco e fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi. Due uomini hanno avvicinato un ventiseienne originario del Bangladesh e minacciandolo con cocci di vetro, gli hanno intimato di consegnare il portafogli e il cellulare. Il giovane è riuscito a sottrarsi senza restituire nulla ai due aggressori: ha tempestivamente telefonato alla sala operativa della questura di Como e ha chiesto aiuto.

La pattuglia della squadra volante è arrivata sul posto in pochi minuti, poco dopo mezzanotte e mezza: gli agenti hanno subito individuato gli aggressori, due somali di 22 anni che, dopo una breve resistenza, sono stati bloccati e portati in Questura per l’identificazione. I due sono stati denunciati per tentata rapina.

Durante la perquisizione uno dei due soggetti è risultato anche in possesso di una piccola quantità di hashish ed è stato sanzionato amministrativamente.