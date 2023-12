Tenta la rapina. Viene bloccato dal portiere

Arrestato due volte in Svizzera per furti, titolare di un permesso di soggiorno elvetico in recente accoglimento di una richiesta di asilo politico, Hamed Swani, marocchino di 24 anni, la scorsa notte è finito in cella a Como con l’accusa di tentata rapina. A consegnarlo alla polizia sono stati il concierge e il responsabile della vigilanza dell’Hotel Terminus di Lungo Lario Trieste, dove l’uomo si era introdotto verso l’una di venerdì notte. Subito si è diretto al primo piano, dove ha sede il ristorante: dopo aver danneggiato la porta, ha puntato direttamente verso la cassa, iniziando a rovistare. Il portiere ha sentito alcuni rumori ed è subito salito a controllare, avvisando anche il collega della vigilanza, il primo ad arrivare e sorprendere Swani mentre stava commettendo il furto. Il ventiquattrenne lo ha strattonato per scappare, ma nel frattempo è arrivato in supporto anche il concierge: i due sono così riusciti a bloccarlo in attesa dell’arrivo della polizia, che nel frattempo era stata avvisata di quanto stava accadendo. Pochi attimi dopo è arrivata una pattuglia della Squadra Volante, che ha preso in consegna Swami. Hanno quindi ricostruito l’accaduto, mentre gli venivano mostrate la porta forzata e il registratore di cassa nel quale l’uomo stata cercando contanti, di cui non è riuscito a impossessarsi a causa dell’intervento dei dipendenti dell’hotel. Al termine dei rilievi fotodattiloscopici effettuati in Questura, è emersa la sua identità e i vari alias collegati alle sue impronte digitali. È inoltre emerso che in Svizzera aveva commesso già altri furti, per due dei quali era stato arrestato ma poi scarcerato.