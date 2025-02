Tartarughe morte o in condizioni precarie. Denunciato allevatore

Un uomo residente in paese è stato denunciato dai carabinieri di Pognana Lario per detenzione illecita di tartarughe. Le indagini sono state condotte grazie al supporto del nucleo Cites - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - di Ponte Chiasso, durante un controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di dodici esemplari di Testudo Hermanni, privi della documentazione necessaria a dimostrarne la legale acquisizione e sprovvisti di marcaggio identificativo. Inoltre, le condizioni in cui gli animali erano custoditi sono state ritenute incompatibili con la loro natura, tanto che due erano già morte. Gli esemplari sopravvissuti sono stati sequestrati e trattenuti presso il comando dell’Arma. Nel frattempo, il proprietario è stato denunciato.