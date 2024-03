Tariffe modificate dai gestori. Bollette del gas fino a seimila euro

Bollette mensili del gas fino a 6 mila euro per famiglia. È quanto denuncia Adiconsum Bergamo. "Buona parte dei reclami che pervengono alle nostre strutture – spiega Mina Busi, presidente Adiconsum Bergamo - riguarda bollette del gas emesse da Enel energia. Un caro energia che sta mettendo in difficoltà migliaia di famiglie". L’associazione dei consumatori, che fa capo alla Cisl, ha segnalato il problema: la maggior parte dei consumatori che si sono rivolti agli sportelli per ricevere assistenza ha ricevuto bollette aumentate senza aver ricevuto alcuna comunicazione.

"Peraltro, tali aumenti – spiega Busi – sono stati effettuati sia per chi aveva un prezzo fisso sia per coloro che avevano un prezzo variabile e su contratti definiti a tempo indeterminato. Abbiamo visto tariffe al metro cubo quintuplicate a parità di consumi rispetto all’anno prima. Sono contratti che nei mesi precedenti, soprattutto durante l’estate, sono stati modificati unilateralmente. Anche se la modifica unilaterale è consentita, è fondamentale che il cliente venga avvisato almeno 90 giorni prima dell’entrata in vigore della nuova tariffa, in modo che, se non la trova conveniente, possa cercare un nuovo operatore".

I consumatori che si sono rivolti all’associazione, invece, non si erano nemmeno accorti della proposta inviata. La maggior parte dei contratti ha riguardato Enel, che sostiene di aver inviato la comunicazione via email, senza alcun altro avviso, messaggio che i clienti dichiarano di non aver ricevuto. Ad altri, Enel ha spiegato di aver inviato una lettera cartacea tramite posta ordinaria, ma la posta massiva non è tracciabile e questi clienti, di fatto, non hanno ricevuto la lettera. Gli aumenti unilaterali vedono la tariffa al metro cubo passare da 0,30/0,50 euro a 2,30, fino a 2,60. "Le migliori tariffe del gas a prezzo fisso sul mercato libero si aggirano attualmente tra 0,35 e 0,50 euro al metro cubo".

"Attualmente – rimarca Busi –, Adiconsum sta pressando Enel affinché ricalcoli le bollette con un costo al metro cubo non superiore ai 90 centesimi, più in linea con il mercato". Oggi è previsto un incontro con la società. "Nel rimarcare la costante attenzione ai propri clienti, Enel Energia conferma di aver eseguito correttamente i rinnovi contrattuali delle condizioni economiche in scadenza, comunicandoli al cliente in forma scritta e con un preavviso non inferiore a tre mesi. L’azienda è a disposizione dei clienti, che potranno contattare i canali ufficiali di Enel Energia per valutare le migliori offerte e richiedere l’eventuale rateizzazione". F.D.