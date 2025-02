Tangenziale di Como A59, sconto del 50 per cento sui pedaggi: quando e chi può utilizzarlo

Como, 28 febbraio 2205 – Uno sconto del 50% sui pedaggi per chi utilizza abitualmente la Tangenziale di Como A59. La misura fortemente voluta da Regione Lombardia, insieme a Concessioni Autostradali Lombarde (Cal) e Autostrada Pedemontana Lombarda (Apl), sarà attiva dal primo aprile 2025 interessando i veicoli di classe 1 (auto e moto) e di classe 2 (auto con rimorchio e furgoncini).

L’iniziativa si affianca all’analoga scontistica annunciata nei giorni scorsi per la Tangenziale di Varese A60 e sarà al servizio del territorio con un duplice obiettivo: da un lato agevolare chi percorre con frequenza la tratta e dall’altro alleggerire la viabilità ordinaria.

Nel dettaglio, i viaggiatori dotati di una metodologia automatica di pagamento (Telepedaggio o Conto Targa) potranno beneficiare di uno sconto del 50% sui pedaggi maturati sulla Tangenziale di Como che scatterà a partire dal decimo giorno di transito del mese e sarà garantito per tutti i transiti effettuati nell’arco dello stesso mese, inclusi quelli antecedenti alla soglia per accedere all’agevolazione. La sperimentazione durerà un anno.

La nuova scontistica avrà cadenza mensile: alla fine di ogni mese il conteggio dei giorni verrà automaticamente azzerato. Per i veicoli di classe 3 (furgoni, camion e pullman) e classe 4 (TIR e veicoli di classe 3 con rimorchio), invece, sarà possibile beneficiare di uno sconto del 20% per i pedaggi maturati sulla Tangenziale di Como a partire dal sesto giorno di transito nell’arco dello stesso mese.

Resteranno esclusi dalle promozioni i transiti di competenza di Autostrade per l’Italia, rilevati sulle rampe di interconnessione tra l’Autostrada A9 e la Tangenziale di Como (A59). Un esempio: chi percorre l’Autostrada A9, immettendosi sulla Tangenziale di Como, sarà tenuto a corrispondere sia il pedaggio di competenza di Autostrade per l’Italia per l’utilizzo dell’Autostrada A9, sia quello di competenza di Autostrada Pedemontana Lombarda per l’utilizzo della Tangenziale di Como. In questo caso, solo i transiti effettuati sulla Tangenziale di Como saranno sottoposti allo sconto. Occorre ricordare infine che le agevolazioni sulla Tangenziale di Como e su quella di Varese resteranno limitate alla tratta di riferimento e, quindi, non saranno cumulabili.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sottolinea come l’iniziativa sia “il risultato di un intenso e silenzioso lavoro che abbiamo portato avanti con determinazione insieme a tutti i soggetti coinvolti, in modo da garantire benefici tangibili ai cittadini comaschi, alle imprese, a chi si muove per ragioni di lavoro e di studio e a tutti coloro che utilizzano frequentemente l’infrastruttura. La scontistica per la Tangenziale di Como rappresentava un obiettivo importante che siamo lieti di aver raggiunto, a testimonianza di come la nostra attenzione sia massima nei confronti delle necessità di tutti i territori, nessuno escluso”.

“Dopo l’avvio della sperimentazione sulla A60 di Varese – afferma Claudia Maria Terzi, assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche - è la volta della tratta comasca, ipotesi ventilata sin da quando il tema della scontistica è stato al centro di tavoli di studio con il concessionario, in modo da verificarne la sostenibilità economica. Abbassare il pedaggio vuol dire venire incontro alle esigenze dei territori con azioni concrete e incentivare anche l’uso della Tangenziale di Como A59, in un’ottica di miglioramento della viabilità locale dei Comuni che gravitano lungo l’asse della A9. L’iniziativa ricalcherà le stesse modalità di quella avviata per Varese”.

“Accogliamo con favore anche questa nuova sperimentazione sulla Tangenziale di Como – dichiara Luigi Roth, presidente di Autostrada Pedemontana Lombarda - poiché desideriamo confermare il nostro supporto alle istituzioni e ai cittadini del territorio. I bisogni dei viaggiatori restano per noi fondamentali, ecco perché ci impegniamo giorno dopo giorno nel fornire loro un’esperienza di viaggio sicura, tecnologicamente avanzata e di qualità. Come per l’iniziativa di Varese, desideriamo ringraziare anche in questo caso Regione Lombardia e Concessioni Autostradali Lombarde, per l’impegno dimostrato”.

“Anche per la Tangenziale di Como – dichiara Gianantonio Arnoldi, amministratore delegato di Concessioni Autostradali Lombarde - Cal ha promosso con forza la sperimentazione perché riteniamo che questo tipo di rimodulazione del pedaggio possa incentivarne l’utilizzo da parte dei pendolari, incrementando la funzionalità dell’infrastruttura a beneficio del territorio servito”.