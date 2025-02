Tangenziale di Varese, dal primo marzo sconto del 50 per cento sul pedaggio per chi la usa abitualmente. Chi ne ha diritto

Varese, 14 febbraio 2025 – Buone notizie per chi usa abitualmente la Tangenziale di Varese A60: a partire dal primo marzo avrà uno sconto del 50 per cento sui pedaggi almeno per un anno, poi si vedrà. La misura interesserà auto (anche con rimorchio) moto, e furgoncini. L'iniziativa è stata "fortemente" voluta da Regione Lombardia – si legge in una nota – insieme a Concessioni Autostradali Lombarde (Cal) e Autostrada Pedemontana Lombarda (Apl).

Potranno usufruire dell'agevolazione i viaggiatori con pagamento automatico (come Telepedaggio o Conto Targa). Lo sconto del 50% sui pedaggi scatterà dal decimo giorno di transito del mese e sarà garantito per tutti i transiti fatti nel mese, inclusi quelli antecedenti al raggiungimento della soglia. Furgoni, camion e pullman e Tir continueranno ad avere lo sconto del 20% a partire dal sesto giorno di transito nel mese. La sperimentazione è stata lanciata in anticipo anche in considerazione dell'aggravio delle condizioni del traffico sulla viabilità ordinaria per la chiusura del viadotto Vedano per manutenzione.

L'iniziativa, per il presidente della Lombardia Attilio Fontana, è un "ulteriore segno concreto dell'attenzione che riserviamo alle necessità dei cittadini e del sistema economico e produttivo nel suo complesso". L'agevolazione, per l'assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, darà "un vantaggio considerevole per i cittadini che utilizzano frequentemente la Tangenziale di Varese e avrà l'effetto di alleggerire la viabilità locale". Per Gianantonio Arnoldi, amministratore delegato di Concessioni Autostradali Lombarde, la rimodulazione del pedaggio può "incentivare l'utilizzo della Tangenziale di Varese da parte di chi si sposta quotidianamente per lavoro". L'iniziativa, per Luigi Roth, presidente di Autostrada Pedemontana Lombarda, conferma come sia per "noi prioritario sostenere i bisogni dei cittadini".