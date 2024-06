“Summer Station 2.0”. La rassegna di Confluenze

Si intitola “Summer Station 2.0”, la rassegna di eventi di Confluenze, la rete del terzo settore erbese, coordinata dall’Associazione giovanile Lo Snodo, a cui fanno capo 41 realtà. È partita con una cena solidale dal titolo “Confluenze di sapori”, e la serata teatrale “After Juliet”, proposta da alcune Associazioni di Confluenze: Lo Snodo, Fermiamoci e Dimore Creative. La rassegna prosegue nella sede dell’associazione Lo Snodo in stazione a Erba, che verrà animata da iniziative ed eventi diversi durante i mercoledì erbesi. Il 19 giugno, dalle 19, andrà in scena “Quanto ne sai sulla multiculturalità?”, un quizzone a tema multiculturalità con cibo, giochi e musica dal vivo proveniente da tutto il mondo. “No Woman, no cry” è il titolo dell’evento di mercoledì 26 giugno: dalle 20.30 ci saranno laboratori creativi, musica e incursioni teatrale. Si prosegue il 3 luglio, con “Funny Park”: una serata all’insegna del divertimento, giochi di una volta, tanta energia, ritmo e qualche nuova sfida. Il 10 luglio, con “Intrecci di fili e di relazione”, ci si sperimenta nella creazione di una tela condivisa, borse, magliette originali e tanto altro. Concluderà la rassegna il 17 luglio con “Urban Knitting”, una serata con street art tra filati e lavorazioni a maglia e ad un uncinetto. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito e non è necessaria la prenotazione. Per maggiori informazioni sui singoli eventi, è possibile seguire sui social la Rete. "Confluenze si caratterizza per avere nella sua mission – dice Simone Pelucchi, presidente de Lo Snodo – le politiche giovanili del territorio erbese e la cura degli spazi della stazione di Erba. Grazie al Giardino di Luca e Viola siamo riusciti, nuovamente, a portare Confluenze sul territorio. Gli eventi estivi, che mostrano concretamente cosa significa fare rete".