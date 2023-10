Sulla stazione di Como Borghi piovono cinque milioni di euro

Nei prossimi mesi si trasformerà in una cantiere la stazione di Como Borghi grazie a un finanziamento di quasi 5 milioni di euro di Regione Lombardia. I lavori sono stati aggiudicati alla A.T.I. Impresa Luigi Notari SpA - Valsecchi Armamento Ferroviario Srl. L’intervento prevede la messa a standard della stazione con nuove banchine e pensiline, il rinnovo dell’armamento ferroviario e degli impianti e include anche la creazione di un sottopasso pedonale per l’accesso allo scalo da via Carloni. "Un importante tassello per il rinnovamento generale del sistema ferroviario lombardo - dichiara Franco Lucente, assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia -. La riqualificazione prevista alla stazione di Como Borghi permetterà agli utenti di avere a disposizione una stazione moderna ed efficiente, con l’obiettivo condiviso di offrire un viaggio su treni comodi, funzionali e soprattutto puntuali". Il sottopasso di stazione sarà collocato alla sinistra del fabbricato viaggiatori, in corrispondenza esattamente dell’ingresso stazione.