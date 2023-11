Strade e marciapiedi. Restyling da 4 milioni

Uno stanziamento di 4 milioni è stato destinato dal Comune per il rifacimento di strade e marciapiedi in città, non solo in centro e lungo le passeggiate tanto amate dai turisti ma anche in periferia. Gli interventi riservati ai pedoni riguardano i marciapiedi di via D’Annunzio, via Rezzonico, via Valleggio, via Italia Libera, via Bonomelli e Coldilana, via Oltrecolle, la sistemazione di via Manzoni. Verrà rimessa nuovo anche la passeggiata di viale Lungolario Trieste e viale Geno, che sarà realizzata in porfido. Quanto alle strade, stanziati due milioni per sistemare viale Roosevelt, via Magenta, via Lungo Lago Trieste, via Sagnino, via del Lavoro, via San Bernardino e via per Cernobbio. Altri 300mila euro destinati a via Muggiò e via Canturina.

"Questi lavori saranno esecutivi entro l’anno – spiega l’assessore alle Opere pubbliche, Maurizio Ciabattoni – I cantieri veri e propri prenderanno il via verso marzo e aprile, quando la temperatura consente le asfaltature".

Ro.C.