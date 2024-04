Strade di montagna dissestate. Cantiere sulla Statale del Tonale

A Ponte di Legno, lungo la Strada Statale del Tonale e della Mendola sono iniziati i lavori di messa in sicurezza manutenzione su un tratto di dieci chilometri compreso tra la località dalignese e l’area dell’ex caserma dei vigili del fuoco. I lavori sono stati avviati dopo il secondo tornante, dove è stato installato un impianto semaforico con senso unico alternato poco dopo l’incrocio tra via Trento e la statale 42 del Tonale. La manutenzione programmata della statale 42, nel tratto tra Ponte di Legno e il Tonale, è stata pianificata lo scorso anno dall’Ente Strade, in risposta alle richieste degli enti locali dell’Alta Valle Camonica. Il piano prevede la riqualificazione dei tratti di strada deteriorati e il ripristino del fondo stradale. Per questi interventi sono stati stanziati complessivamente 4 milioni 224mila euro. I lavori continueranno fino all’autunno, con il senso unico alternato che si sposterà progressivamente in base all’avanzamento delle opere nel tratto compreso tra i chilometri 136 e 146 della statale 42. Gli interventi saranno realizzati da un gruppo di imprese e si prevede che saranno completati entro 657 giorni. In questi giorni di festa, a causa della presenza dei turisti, non sono infrequenti code e rallentamenti.