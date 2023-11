"Stop Schengen. Con i migranti serve l’Esercito"

Proprio come l’Italia ha fatto con la Slovenia, anche in Svizzera c’è chi è pronto a chiedere la disapplicazione dell’accordo di Schengen per tutelarsi dall’arrivo incontrollato di migranti, in questo caso in fuga dal Belpaese. La proposta è stata avanzata al Consiglio di Stato del Canton Ticino dal deputato della Lega dei Ticinesi, Stefano Tonini (nella foto), invocando anche l’intervento dell’Esercito. "L’Italia dal 18 ottobre ha deciso di sospendere il Trattato di Schengen sulla libera circolazione in Europa – ricorda Tonini – Secondo la premier Giorgia Meloni, la decisione si è resa necessaria per via dell’aggravarsi della situazione in Medio Oriente, per l’aumento dei flussi migratori lungo la rotta balcanica e soprattutto per questioni di sicurezza nazionale. Chiedo se è possibile valutare anche per i valichi doganali ticinesi la sospensione dell’Accordo di Schengen e se esiste un piano per intensificare i controlli sul traffico verso la nostra Confederazione, per tutelare la sicurezza della Svizzera e di chi vi risiede. Controlli che possono essere effettuati con il supporto dell’Esercito".

Negli ultimi mesi gli ingressi illegali in Canton Ticino registrati dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini si sono moltiplicati: ad agosto gli ingressi irregolari sono stati 2.873, a settembre sono saliti a 4.098. Il Canton Ticino si conferma la frontiera più sensibile per la Svizzera, visto che da qui è entrata più della metà dei 7.120 irregolari registrati il mese scorso nell’intera Confederazione. Un trend in costante aumento se si considera che i soggiorni illegali in Ticino sono stati 1.486 in luglio e 1.125 in giugno, mentre l’anno scorso erano stati 1.309 in agosto e 2.144 in settembre.

Ro.C.