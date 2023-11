Stop per una frana. Chiusa la Provinciale

LOZIO

Non rallentano i disagi dovuti al maltempo dei giorni scorsi. Ieri mattina la Provincia di Brescia ha dovuto chiudere al traffico la Provinciale 92 tra Malegno e Lozio a causa di uno smottamento, che si è verificato nelle scorse ore nonostante il ritorno del sole e del tempo bello e insolitamente mite. I disagi causati dalle tempeste che si sono susseguite per giorni non si fermano naturalmente qui.

Le strade provinciali ancora chiuse sono la SP88 a Paspardo, la SP9 a Gargnano, la SP5 a Borno e la SP38 a Tignale. Intanto a Paspardo una frana ha messo Ko l’acquedotto del paese. Gli utenti sono restati senza acqua potabile. A causare il danno una massa di materiale finita sui cavi elettrici che alimentano l’acquedotto e le sue pompe che si sono fermate. Questo si aggiunge ai gravi problemi logistici dovuti alla frana che ha distrutto parte della provinciale che collega Paspardo al fondovalle. Una parte del versante ha ceduto. Per poter arrivare al paese è necessario passare da Capo di Ponte lungo una strada più lunga e disagevole. Diversi bimbi per andare a scuola in paese devono scendere a Ceto, andare a Capo di Ponte e risalire e lo stesso accade a chi va all’asilo a Cimbergo e a molti lavoratori. A Sonico il Comune ha attivato il servizio di sorveglianza precauzionale sul Torrente Rabbia. Le prossime ore saranno determinanti. Sono previste precipitazioni. Milla Prandelli