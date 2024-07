Stazione di Cabiate, si sono conclusi i lavori di riqualificazione

Cabiate (Como), 10 luglio 2024 – Si sono conclusi i lavori di ristrutturazione degli spazi interni ed esterni della stazione di Cabiate, sulla linea Milano-Asso di Ferrovienord, realizzati in base alle nuove linee guida per gli interventi di riqualificazione, approvati da Regione Lombardia nei mesi scorsi. L’intervento è partito a fine novembre dalla sala d’attesa, riaperta a maggio, dopo il rifacimento di pareti, pavimentazione, controsoffitto e illuminazione.

In seguito sono state eseguite le opere riguardanti le parti esterne - facciata, tetto, arredi di stazione e percorsi per persone ipovedenti. Saranno invece installati successivamente la bacheca bifacciale in banchina e la mappa tattile per ipovedenti. Rispetto alle stime iniziali, le lavorazioni si sono concluse in ritardo a causa di concomitanti opere urgenti di manutenzione straordinaria richieste in altre stazioni della rete, e per le condizioni avverse metereologiche di questi mesi.