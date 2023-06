Statale Regina, stop a mezzi pesanti, camion e pullman: le date e le strade alternative

Attesa da settimane è finalmente arrivata l’ordinanza di Anas per ridurre il traffico dei mezzi pesanti sulla Statale Regina. Il documento era stato chiesto anche al Tavolo di coordinamento convocato dal prefetto di Como, Andrea Polichetti, alla presenza dei sindaci dei comuni del lago e la provincia.

L’ordinanza, che entrerà in vigore a partire dal prossimo 3 luglio e sarà valida fino al 4 novembre, prevede il divieto di transito in direzione Como a tutti veicoli di lunghezza superiore a 11 metri nella fascia oraria dalle 6.30 alle 21. Limitazioni anche per gli autobus di lunghezza superiore agli 11 metri che non potranno scendere dall’alto lago verso il capoluogo percorrendo le strade del ramo comasco del Lario, ma dovranno salire verso Colico e poi scendere lungo la Ss36 passando per Lecco.

Il divieto di transito vale anche per tutti i camion e i pullman tra Colonno e Tremezzina che viaggeranno in direzione Como, dalle 6.30 alle 14, mentre per i mezzi pesanti che si spostano verso Menaggio la circolazione sarà vietata dalle 14 alle 19.30. In questo caso le limitazioni valgono per gli automezzi di lunghezza superiore ai 9,1 metri.

Il provvedimento si aggiunge al servizio degli osservatori del traffico, tornato in funzione da lunedì 15 maggio con l’obiettivo di snellire quanto più possibile la circolazione. Sono quattro le postazioni in funzione, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 19: una a Colonno, due postazioni a Sala Comacina, una a Tremezzina.