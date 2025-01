Statale Regina, via ai lavori: 50 giorni di senso unico alternato

Cernobbio, 8 gennaio 2025 – Si trasformerà in un cantiere per cinquanta giorni la Vecchia Regina per un intervento di messa in sicurezza contro i rischi idrogeologici finanziato dalla Provincia grazie ai fondi del Pnrr.

Per consentire agli operai di lavorare in sicurezza anche attraverso l’utilizzo dei mezzi da cantiere, che occuperanno per intero una corsia di marcia, la strada sarà ridotta a una corsia con senso unico alternato regolato durante il giorno da movieri.

I lavori nel tratto lungo un circa un chilometro si svolgeranno dalle 8.30 alle 17.30, mentre nella fascia serale, di mattina e durante il fine settimana il transito dei veicoli sarà regolato attraverso dei semafori da cantiere. “L’Amministrazione provinciale ha risposto a un’esigenza del territorio – sottolinea il sindaco Matteo Monti – finalmente partono i lavori di messa in sicurezza che erano attesi fin dall’alluvione del 2021”.

È invece ancora da stabilire la data della ripresa dei lavori per la Variante della Tremezzina, l’opera più attesa sul lago già in forte ritardo per le difficoltà riscontrate durante le operazioni di scavo e legate in particolare allo smaltimento del materiale estratto, contaminato da idrocarburi e arsenico.

I ritardi hanno fatto lievitare anche i costi di cantiere che supereranno, in maniera significativa, i 400 milioni di euro preventivati all’affido dell’opera. “La presenza di idrocarburi pesanti, arsenico e metalli rende necessario un trattamento e un conferimento speciale per i materiali provenienti dagli scavi – aveva risposto nelle scorse settimane in Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici alla mozione presentata dalla parlamentare Pd Chiara Braga, il viceministro Galeazzo Bignami –. L’intervento del Collegio Consultivo Tecnico si rende necessario per ridurre l’insorgenza di contenziosi e assicurare la piena operatività dei cantieri”.

Sono in attesa di una risposta soprattutto i sindaci del territorio che insieme alla Provincia avevano chiesto di convocare al più presto un tavolo tecnico, in grado di svolgere un ruolo di regia sul cantiere, condividere le informazioni e fornire indicazioni utili alla ripresa dei lavori.