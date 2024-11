Lo schianto e l’auto spaccata in due: chi è il ragazzo di Como di 21 anni morto nell’incidente sulla Regina

L’auto ha sbandato mentre percorreva una leggera curva, sulla Statale Regina, poco distante dalla galleria di Brienno. Si è ribaltata più volte, con l’abitacolo che si è spezzato a metà. Una sequenza di pochi attimi dopo uno schianto violento che ha causato la morte sul colpo del conducente, Burak Koybasi, 21 anni, residente a Como. Ferito gravemente invece l’amico che viaggiava al suo fianco, Zeynel Karademir, coetaneo nato in Turchia e residente a Como, estratto dalle lamiere di ciò che rimaneva dell’auto con lesioni che all’inizio erano apparse molto critiche. L’elisoccorso del 118 lo ha trasportato al Pronto soccorso all’ospedale di Varese per essere poi ricoverato in prognosi riservata, ma secondo le ultime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

La chiamata al centralino dei carabinieri è arrivata un quarto d’ora dopo la mezzanotte di sabato per segnalare un’auto finita fuori strada, pare mentre procedeva in direzione di Argegno, e ribaltata nel tratto all’altezza del torrente Bascio, con all’interno due persone che non sembravano coscienti. Le pattuglie arrivate sul posto dopo pochi minuti assieme a vigili del fuoco e ai soccorritori del 118 si sono trovate davanti alle due parti della Honda Civic nera guidata dalla vittima, con all’interno i due ragazzi: il primo già esanime, per il quale è stato inutile ogni tentativo di rianimazione, e l’amico in condizioni gravissime.

Al termine dell’intervento dei vigili del fuoco, che hanno consentito di estrarre i due giovani dalle lamiere, il ferito è stato portato in ospedale mentre Koybasi all’ospedale Sant’Anna, in attesa delle disposizioni del magistrato di turno, che ora dovrà valutare quali accertamenti disporre, tra cui l’autopsia. Anche se la dinamica di quanto accaduto, e le cause della morte del ventunenne, sono evidenti. Nel frattempo i carabinieri del Radiomobile di Como, intervenuti per i rilievi e la ricostruzione di quanto accaduto, hanno sequestrato il telefono del passeggero, che potrebbe aver ripreso gli ultimi momenti di guida fino alla perdita di controllo e allo schianto.

Burak Koybasi, grande appassionato di auto e di motori, era nato e cresciuto a Como, dove i genitori gestivano un ristorante.