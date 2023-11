Variante della Tremezzina, senso unico alternato di notte per venti giorni sulla Regina

Per consentire l’avvio dello scavo della galleria di Griante, la porta nord della Variante della Tremezzina, sarà necessario rendere a senso unico alternato un breve tratto della Statale Regina durante la notte. Le limitazioni interesseranno un tratto molto limitato in località Cà Bianca, dove da alcuni mesi sono iniziati i lavori per realizzare il tunnel di servizio, e rimarranno in vigore da domani fino al prossimo 24 novembre dalle 20 alle 6 del mattino.

"Per consentire il prosieguo dei lavori del cantiere di realizzazione della Variante alla Tremezzina, sarà necessaria l’istituzione temporanea di limitazioni alla circolazione in prossimità dello svincolo di Griante - spiega Anas in una nota - Il senso unico alternato sarà regolato da semaforo, al fine di contenere il più possibile i disagi per la circolazione, la limitazione sarà in vigore esclusivamente dalle 20 alle 6 del giorno successivo. La limitazione non sarà attiva nei giorni festivi e prefestivi, durante i quali la statale sarà regolarmente percorribile in entrambe le direzioni".

Proseguono i lavori anche a Brienno, al portale sud della Variante, dove il transito sulla Regina è rallentato per la presenza di semafori che rendono la strada a senso unico alternato nei tratti in cui i tecnici di Anas sono al lavoro per sostituire i parapetti danneggiati dall’alluvione del luglio 2021. A causa del maltempo di questi giorni il cantiere ha subito dei ritardi e così i lavori proseguiranno fino al 17 novembre, mentre un secondo intervento, sempre di sostituzione dei guardrail danneggiati, inizierà la prossima settimana e proseguirà fino all’immacolata. Domani sera sono previsti interventi di manutenzione, dalle 22 alle 5 del mattino di martedì, nelle gallerie di Porlezza e Gandria con il transito dei veicoli che sarà regolato dai movieri.