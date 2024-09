Stagione del Teatro Sociale al via . Il “La” è La Bohème di Giacomo Puccini

Dopo un triennio dedicato alla natura che ci circonda, con "Humanity" il Teatro Sociale di Como è pronto per dedicare le prossime tre stagioni all’Uomo. A inaugurare la Stagione, è come sempre l’opera, con La Bohème di Giacomo Puccini, in occasione del centenario della morte del compositore lucchese, in scena al Teatro Sociale di Como per la prima serata d’inaugurazione giovedì e in replica questa sera alle 20. Il team creativo di questo allestimento è il vincitore, tra i 58 progetti candidati, del bando dedicato a under 35 per la selezione di un progetto di regia per La bohème di Puccini nell’ambito della stagione 24-25, per promuovere la professionalità e creatività di giovani artiste e artisti. A guidare la compagnia ci sarà il giovanissimo Maestro Riccardo Bisatti, e fanno parte del cast i vincitori dell’ultima edizione del Concorso AsLiCo. Humanity vuole concentrarsi su chi abita il nostro pianeta, un mondo fatto di diverse persone.