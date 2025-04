"Gli archistar non l’avranno vinta”: a Como quasi 4mila firme per il nuovo stadio Sinigaglia

Como – Impermeabili ai dubbi di archistar e architetti, i tifosi del Como online hanno firmato in massa la petizione su Change.org per chiedere di rimettere a nuovo il Sinigaglia. E domenica, prima e dopo la sfida col Torino, si metteranno in fila per farlo anche di persona. Finora le adesioni sono state 3.864, ma si punta a eguagliare il numero simbolico di 10.579 firme, ovvero la capienza dello stadio compresa la curva degli ospiti.

Tifosi al Sinigaglia di Como

“Desidero stimolare la partecipazione dei tanti tifosi che come me da anni o sull’onda della fantastica cavalcata fino al ritorno in Serie A dopo 21 anni seguono con passione il Como 1907 sugli spalti del Sinigaglia – spiega il promotore Simone Moretti, sindaco di Olgiate Comasco e grande supporter del Como – Questo stadio è il luogo storico della nostra squadra dal 1927 e merita il nostro appoggio incondizionato. Benché sia un gesto simbolico, è anche una forte dimostrazione di appoggio per la nostra amata squadra”.

Una risposta simbolica alla lettera-denuncia firmata da 111 architetti, intellettuali e docenti di tutto il mondo per chiedere di lasciare il Sinigaglia così com’è per non mettere a rischio il lungolago e il quartiere Nova Comum, è stata spedita ieri a Comune, Soprintendenza e ministero della Cultura.

A suscitare perplessità, più che la dotazione sportiva sono l’area commerciale e l’albergo che la proprietà ha inserito nel progetto. Il nuovo impianto è pensato su quattro livelli: al pianoterra negozi, verso il Monumento ai Caduti l’albergo, al primo e secondo piano centro medico e farmacia, al terzo e quarto piano due ristoranti, sul tetto un bar.