Spray sul bus, ragazzino nei guai

Il pomeriggio del 13 febbraio, lo spray urticane spruzzato da alcuni ragazzi su un bus della linea 11 aveva causato la sospensione del servizio e notevoli disagi ai passeggeri. Il fermo del mezzo era avvenuto verso le 17 in via Tibaldi, dove era arrivata una pattuglia della Locale di Como per ricostruire l’accaduto. I responsabili di quel gesto non erano stati individuati subito, spariti quando il bus aveva aperto le porte, ma gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza installate sul bus, riuscendo a individuare il volto di chi aveva azionato la bomboletta. A quel punto un paio di agenti, in borghese, hanno viaggiato più volte sulla stessa linea alla stessa ora, fino a individuare il ragazzino, un quindicenne di Como. È stato denunciato per getto di cose pericolose e interruzione di pubblico servizio, ma le indagini proseguono.