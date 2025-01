Spesa senza pagare. Patteggiano otto mesi

In tre si sono intrufolate In un supermercato di Como, hanno riempito carrelli di merce per un totale di quasi 1500 euro, poi hanno cercato di oltrepassare le casse senza pagare, accodandosi a un ignaro cliente che stava uscendo. L’addetto alla vigilanza le ha però notate e bloccate, mentre una terza donna che faceva da palo è riuscita a scappare. Vera Fiser, 31 anni residente a Inveruno, e Cristina Procopio, 22 anni residente a Bernate Ticino, entrambe rom, sono state arrestate per furto aggravato in concorso, e processate ieri mattina per direttissimo e hanno patteggiato 8 mesi di reclusione. Entrambe già note alle forze di polizia, hanno dovuto anche rispondere dell’aggravante di aver commesso il furto utilizzando un mezzo fraudolento, vale a dire sfruttando l’uscita di un cliente che aveva regolarmente pagato la sua spesa consentendo l’apertura dei tornelli, e accodandosi a lui.