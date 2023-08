Spaccio al dettaglio Incastrato da perquisizione straniero denunciato

Lo scorso mercoledì gli agenti della Polizia locale di Busto Arsizio hanno denunciato un cittadino straniero incensurato classe 2002 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sottoposto a perquisizione il senegalese, regolare sul territorio nazionale, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente tipo hashish suddiviso in 9 dosi, un bilancino verosimilmente utilizzato per l’attività di spaccio, una somma di denaro in contanti pari a 625 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio (quali provento dell’attività illecita) e altri oggetti per il confezionamento della droga. Il tutto è stato sottoposto a sequestro penale a disposizione dell’autorità giudiziaria.